Воронцевич: хорваты недооценили сборную России перед матчем Евробаскета

СТАМБУЛ /Турция/, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная Хорватии недооценила команду России перед очной встречей 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу. Такое мнение журналистам после игры высказал форвард сборной России Андрей Воронцевич.

В воскресенье российские баскетболисты одержали победу над хорватами со счетом 101:78 и вышли в четвертьфинал Евробаскета.

"Игра была изначально напряженная, - сказал Воронцевич. - Думаю, хорваты нас недооценили. Думали, что они нас затопчут, но ошиблись: против русского духа мало кто может устоять. Важно, чтобы мы и дальше оставались вместе".

В четвертьфинале 13 сентября сборная России сыграет с командой Греции. "Греков нельзя недооценивать и переоценивать, - добавил форвард. - Для нас нет соперников, с которыми мы не можем справиться".

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.