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Баскетболист сборной России Швед заявил, что еще не провел свой лучший матч на ЧЕ

Спорт
11 сентября, 0:02 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Атакующий защитник стал лучшим игроком матча 1/8 финала против команды Хорватии, где оформил дабл-дабл

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Алексей Швед

Алексей Швед

© Михаил Александров/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 10 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Атакующий защитник сборной России Алексей Швед считает, что еще не провел свой лучший матч на чемпионате Европы по баскетболу. Такое мнение Швед, ставший лучшим игроком матча с хорватами, выразил ТАСС.

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Хорватии со счетом 101:78 в 1/8 финала Евробаскета. Швед оформил дабл-дабл из 27 очков и 12 передач.

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"Сегодня все игроки команды сыграли здорово, а не только я, - сказал он. - Если вы считаете, что я провел лучший матч на турнире - хорошо, оценивать мою игру журналистам. Я же надеюсь, что лучшая игра на турнире у меня впереди".

В четвертьфинале российская сборная сыграет с командой Греции.

"Главное, что мы вышли в четвертьфинал. И очень уж не хотелось домой. Греков еще не изучили - этим будем заниматься завтра", - сообщил Швед.

Встречи группового этапа Евробаскета проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Турнир завершится 17 сентября.

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