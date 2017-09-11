Российский велогонщик Сиваков стал вторым в общем зачете "Тура Олимпии"

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ТАСС, 11 сентября. Российский велогонщик команды BMC Development Павел Сиваков занял второе место в общем зачете многодневки "Тур Олимпии", которая проходила в Нидерландах.
Победителем стал голландец Паскаль Эйнкхорн. Третье место занял бельгиец Стан Девулф.
Эта гонка стала последней для 20-летнего Сивакова за BMC Development. В следующем сезоне россиянин будет выступать в Мировом туре за команду "Скай". Ранее Сиваков выиграл заключительный этап веломногодневки "Тур де л'Авенир", а также стал первым в истории российским велогонщиком, выигравшим общий зачет молодежной веломногодневки "Джиро д'Италия".