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Российский велогонщик Сиваков стал вторым в общем зачете "Тура Олимпии"

Спорт
11 сентября, 0:03 UTC+3 ТАСС

Победителем стал голландец Паскаль Эйнкхорн

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 сентября. Российский велогонщик команды BMC Development Павел Сиваков занял второе место в общем зачете многодневки "Тур Олимпии", которая проходила в Нидерландах.

Победителем стал голландец Паскаль Эйнкхорн. Третье место занял бельгиец Стан Девулф.

Эта гонка стала последней для 20-летнего Сивакова за BMC Development. В следующем сезоне россиянин будет выступать в Мировом туре за команду "Скай". Ранее Сиваков выиграл заключительный этап веломногодневки "Тур де л'Авенир", а также стал первым в истории российским велогонщиком, выигравшим общий зачет молодежной веломногодневки "Джиро д'Италия".

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