Кириленко: сборная России уже показала на Евробаскете, что способна на многое

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СТАМБУЛ /Турция/, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России смогла убедить всех, что способна на многое на чемпионате Европы, команда показывает отличный баскетбол. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Российская команда вышла в четвертьфинал турнира, победив в матче 1/8 финала хорватов со счетом 101:78.
"Сборная убедила, что мы способны на многое. Но в этом она убедила, даже если бы проиграла команде Хорватии, - сказал Кириленко. - Мы показываем отличный баскетбол. У нас правильный подход к тому, что такое сборная страны".
"Мы играем для болельщиков, для подрастающего поколения, которое должно видеть, что каждый игрок - часть сборной. Каждый баскетболист гордится играть за сборную и бьется за страну", - добавил президент РФБ.
"Что касается матча против сборной Хорватии, то можно точно сказать, что команда провела лучший матч при Базаревиче", - сказал Кириленко.
Соперником россиян по четвертьфиналу станет команда Греции, матч состоится 13 сентября. Матчи плей-офф проходят в Стамбуле, завершится турнир 17 сентября.