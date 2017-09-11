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Базаревич: сборная России продолжает поиск своей игры на Евробаскете

Спорт
11 сентября, 0:34 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Главный тренер сборной России считает, что команде нужно прибавлять в каждом аспекте игры

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Главный тренер сборной России Сергей Базаревич

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич

© Михаил Александров/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России провела лучший матч на чемпионате Европы, победив в 1/8 финала хорватов, но команда до сих пор ищет свою игру. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

Матч прошел в воскресенье и завершился победой россиян со счетом 101:78. Соперником сборной по четвертьфиналу станет команда Греции.

"Мы до сих пор в процессе поиска своей игры. Хотелось бы прибавлять - для этого есть ресурсы. Но совершенству нет предела, - сказал Базаревич. - Меня радует то, что в матче с хорватами мы были сильными ментально на протяжении всех 40 минут".

"О греках я пока что не думаю. Надо пережить эмоции еще от этого матча. Готовиться к четвертьфиналу начнем в понедельник", - добавил тренер.

Матч Россия - Греция состоится 13 сентября. Встречи плей-офф проходят в Стамбуле, завершится турнир 17 сентября.

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