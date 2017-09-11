Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open

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ТАСС, 11 сентября. Испанский теннисист Рафаэль Надаль выиграл US Open (общий призовой фонд - $50,4 млн), который завершился в Нью-Йорке.
В финальном матче 31-летний испанец, "посеянный" на турнире под первым номером, победил 31-летнего южноафриканца Кевина Андерсона (28) со счетом 6:3, 6:3, 6:4.
Надаль в третий раз в карьере стал победителем US Open, ранее он праздновал успех здесь в 2010 и 2013 годах. Испанец выиграл 16-й турнир серии Большого шлема, больше только у швейцарца Роджера Федерера - 19. Всего на его счету теперь 74 победы на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Надаль после турнира в Нью-Йорке продолжит возглавлять рейтинг ATP.
Андерсон впервые в карьере играл в финале турнира серии Большого шлема. До этого турнира он не проходил дальше четвертого круга. В его активе три победы на турнирах ATP.
US Open прошел в 137-й раз, это четвертый и последний в сезоне турнир серии Большого шлема.