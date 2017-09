Опыт и молодость: Надаль и Стивенс стали победителями US Open

ТАСС, 11 сентября. Розыгрыш заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема - US Open, призовой фонд которого составил $50,4 млн, - завершился в ночь на понедельник на кортах в Нью-Йорке. Триумфаторами турнира стали 31-летний испанец Рафаэль Надаль и 24-летняя американка Слоан Стивенс.

Победитель в мужской части соревнований предсказывался еще до старта турнира. В отсутствии серба Новака Джоковича, британца Энди Маррея и швейцарца Стэна Вавринки, которые пропускали US Open из-за травм, трофей между собой должны были разыграть Надаль и его главный соперник на протяжении всей карьеры - 36-летний швейцарец Роджер Федерер. Оба теннисиста в нынешнем сезоне переживают вторую молодость, в то время как основные соперники столкнулись с чередой травм и не могут оказать им достойного сопротивления.

"Посев" турнира свел Надаля и Федерера в одной половине сетки, поэтому увидеть их противостояние в финальном поединке болельщикам было не суждено. Испанец и швейцарец могли встретиться друг с другом на стадии полуфинала, и поначалу все именно к этому и шло. Надаль без особых проблем добрался до полуфинала, отдав на этом пути соперникам всего два сета. Федерер же столкнулся с определенными трудностями уже на старте турнира, проведя два пятисетовых поединка.

Однако надеждам на матч Надаль - Федерер все-таки не суждено было сбыться. В 1/4 финала швейцарец уступил аргентинцу Хуану Мартину дель Потро в четырех сетах и оставил разочарованными поклонников тенниса по всему миру. Надаль же в матче с аргентинцем не испытал особых проблем и вышел финал, где его ждала встреча с 31-летним южноафриканцем Кевином Андерсоном, который до этого момента ни разу не играл в решающем матче турнира серии Большого шлема. Именно поэтому борьбы в финале не получилось.

Многолетний опыт испанца в подобных матчах (прошедший финал стал для Надаля 23-м на турнирах Большого шлема) сделал свое дело. По ходу встречи у Андерсона не было ни одного брейк-пойнта, как итог - уверенная победа Надаля в трех сетах. Испанец выиграл 16-й турнир Большого шлема, больше только у Федерера - 19. В нынешнем сезоне извечные соперники поделили победы на турнирах Большого шлема: Надаль выиграл Открытые чемпионаты Франции и США, а Федерер победил на Уимблдоне и Открытом чемпионате Австралии.

Американский финал

С уходом в декретный отпуск американки Серены Уильямс власть в женском теннисе переходит от одной спортсменки к другой. Вот и предсказать будущую победительницу US Open было очень сложно. В равной степени на успех претендовали немка Ангелик Кербер, чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп, но все они достаточно быстро проиграли и покинули соревнования. Главными же действующими лицами стали хозяйки кортов.

Полуфиналы турнира получились чисто американскими. И если выход в эту стадию Винус Уильямс, Коко Вандевеге и Мэдисон Киз еще нельзя было назвать удивительным, то присутствие среди них Слоан Стивенс стало для всех сюрпризом. Пропустив 11 месяцев из-за травмы, американка вернулась на корт только в апреле 2017 года, в августе она занимала 931-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Но именно ей суждено было стать героиней домашнего турнира.

Ни один из матчей Стивенс на US Open нельзя назвать легким, каждый раз она встречала серьезное сопротивление со стороны соперниц, но каждый раз находила выход из сложной ситуации и одерживала победу за победой. В полуфинале ей противостояла семикратная победительница турниров Большого шлема Уильямс, но и она не смогла остановить победную поступь Стивенс, как не сделала этого и Киз, которая уступила соотечественнице в финале со счетом 3:6, 0:6.

"В январе я перенесла операцию, и если бы кто-то сказал мне, что я выиграю US Open, то ответила бы, что это невозможно, - сказала американка после победы. - Этот путь [к победе] был невероятным. Мэдисон - одна из моих лучших подруг в туре, я бы не хотела играть в финале против кого-то другого. Я сказала ей, что хотела бы, чтобы этот матч завершился ничьей".

"Слоан действительно одна из моих любимых подруг, играть против нее было нечто особенным для меня, - сказала Киз. - Очевидно, что мне не удалось показать свой лучший теннис. Если уж кому и проигрывать, то только ей".

Стивенс стала первой с 2002 года американкой, не считая сестер Уильямс, победившей на "Шлеме", и в понедельник вернется в топ-20 рейтинга WTA.

Возвращение Шараповой и сюрприз от Рублева

US Open стал первым турниром Большого шлема для Марии Шараповой после отбытия дисквалификации за употребление мельдония. От россиянки, получившей от организаторов wild card, мало кто ждал успешного выступления на турнире: во-первых, волею жребия ей в соперницы по первому кругу досталась вторая "ракетка" мира Халеп, во-вторых, до US Open у Шараповой не было соревновательной практики по причине травмы. Однако россиянка смогла всех удивить.

Матч с Халеп складывался для нее непросто: после победы в первом сете и при счете 4:1 во втором Шарапова имела очередной брейк-пойнт, но соперница взяла инициативу в свои руки. Шарапова проиграла семь очков подряд и совершила почти два десятка невынужденных ошибок, но не сдалась и довела дело до победы. После этого у Шараповой была благоприятная турнирная сетка, и при удачной игре она могла без особых проблем доходить до полуфинала. Однако россиянка остановилась на стадии 1/8 финала, где уступила Анастасии Севастовой из Латвии.

По мнению президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, Шарапова выступила на турнире выше всяких похвал. "Марию нужно похвалить за то, что она прошла три круга, ей просто нужно наиграться на таких соревнованиях. Обвинять Шарапову в чем-то сложно, те вещи, которые с ней происходят, это объективно нормально. Для себя она сыграла выше всяких похвал, а то, что не получилось, связано с нехваткой соревновательной практики", - сказал ТАСС Тарпищев после поражения Шараповой.

Дальше 1/8 финала никому из россиянок пройти не удалось. На этой же стадии закончила выступление Дарья Касаткина, тогда как остальные представительницы России покинули турнир еще раньше.

Главным же открытием в мужской части соревнований стал 19-летний Андрей Рублев. Россиянин с самого начала турнира излучал уверенность и не испытывал серьезных проблем в матчах. Он с легкостью дошел до четвертьфинала, проиграв на этом пути всего один сет. Однако в 1/4 финала Рублев попал на Надаля, который разгромил россиянина со счетом 6:1, 6:2, 6:2.

"Матч с Надалем был как лакмусовая бумажка: было ясно, что Рублеву пока не хватает арсенала, чтобы обыгрывать испанца. Здесь нужна тактика быстрого нападения с позиции того, чтобы рвать паутину комбинаций с задней линии, которую предлагает Надаль, и часто выходить к сетке. Андрею это делать пока тяжело, и стиль его игры удобен Надалю. К тому же в игре с задней линии Рублеву не хватает стабильности и надежности, но сейчас у молодежи психика не имеет долгой соревновательной подготовки, поэтому нервную систему тоже надо тренировать", - сказал Тарпищев после поражения Рублева.

Неувядающая Хингис

Двойную победу на кортах Нью-Йорка отпраздновала бывшая первая "ракетка" мира 36-летняя швейцарка Мартина Хингис. Вместе с Чжань Юнжань из Тайваня она стала победительницей женского парного разряда, а вместе с британцем Джейми Марреем выиграла микст-турнир.

Для Хингис победа в парном разряде стала 13-й на турнирах серии Большого шлема, в миксте - седьмой. Также в ее активе пять титулов престижной серии в одиночном разряде и более 100 выигранных турниров WTA.

31-летний Маррей, который является старшим братом Энди Маррея, одержал свою первую победу на US Open в миксте, также в его активе две победы на Уимблдоне. Кроме того, он является победителем Открытого чемпионата Австралии и US Open (оба - в 2016 году) в парном разряде. Для Чжань Юнжань победа на US Open стала первой на турнирах серии Большого шлема.

Победителями мужского парного турнира стали голландец Жан-Жюльен Ройер и румын Хория Текэу, для которых этот успех стал вторым в карьере на турнирах Большого шлема. Ранее они побеждали на Уимлдоне в 2015 году.