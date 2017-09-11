Бывший хоккеист "Спартака" Глазачев подписал контракт с "Адмиралом"

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ТАСС, 11 сентября. Нападающий Константин Глазачев подписал контракт с владивостокским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано до конца нынешнего сезона. "Адмирал" после семи проведенных матчей занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе одну победу.
Сезон-2016/17 Глазачев провел в составе московского "Спартака", где был ассистентом капитана. В 40 матчах игрок набрал 18 очков (7 шайб + 11 передач). В августе московский клуб расторг с форвардом контракт, который действовал до конца сезона-2017/18.