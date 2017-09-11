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Бывший тренер сборной Украины Хоменко возглавил новокузнецкий ХК "Металлург"

Спорт
11 сентября, 8:24 UTC+3 ТАСС

Контракт с 56-летним Хоменко рассчитан на один сезон

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Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Новокузнецкий "Металлург", выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), назначил на пост главного тренера команды украинского специалиста Анатолия Хоменко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 56-летним Хоменко рассчитан на один сезон. Также в тренерский штаб команды вошли Евгений Сыченко и Игорь Карпенко.

Ранее свой пост покинул генеральный директор "Металлурга" Сергей Зиновьев. Также клуб расстался с тренерским штабом во главе с Вадимом Шахрайчуком, который возглавил новокузнецкую команду в середине марта.

Хоменко с 2005 по 2015 год работал в качестве ассистента главного тренера в ярославском "Локомотиве". С 2011 по 2012 год он возглавлял сборную Украины. Последним местом работы специалиста был украинский "Кременчуг", который он тренировал с 2015 года.

24 мая совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем заседании принял решение исключить из чемпионата "Металлург". После этого клуб заявился в Высшую хоккейную лигу, первый матч в которой проведет 13 сентября против "Южного Урала".

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