Рублев поднялся на 16 позиций в рейтинге ATP, Надаль остался первым

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ТАСС, 11 сентября. Россиянин Андрей Рублев переместился с 53-й на 37-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
19-летний Рублев на прошлой неделе впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира серии Большого шлема на US Open, где уступил победителю турнира и первой "ракетке" мира испанца Рафаэлю Надалю. Надаль, который возглавил рейтинг перед US Open, сохранил за собой первое место.
Другой российский теннисист Карен Хачанов потерял три позиции и опустился на 32-е место, но продолжает оставаться первой "ракеткой" страны. Даниил Медведев потерял семь позиций (61), а Андрей Кузнецов - 13 (88). Евгений Донской отыграл 10 мест в рейтинге и поднялся на 89-е.
Швейцарец Роджер Федерер в четвертьфинале US Open проиграл аргентинцу Хуану Мартину дель Потро и поднялся в рейтинге на одну позицию (2). Испанец Пабло Карреньо Буста впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Большого шлема и благодаря этому поднялся на девять строчек в рейтинге и сумел войти в первую десятку. Южноафриканец Кевин Андерсон, дошедший до финала турнира, поднялся с 32-го на 15-е место.
Рейтинг ATP от 11 сентября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9465 очков
2 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7505
3 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 6790
4 (6). Александр Зверев (Германия) - 4470
5 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 4155
6 (5). Новак Джокович (Сербия) - 4125
7 (8). Доминик Тим (Австрия) - 4030
8 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) - 3690
9 (9). Григор Димитров (Болгария) - 3575
10 (19). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2855…
15 (32). Кевин Андерсон (ЮАР) - 2470…
32 (29). Карен Хачанов (Россия) - 1330…
37 (53). Андрей Рублев (Россия) - 1233…
61 (54). Даниил Медведев (Россия) - 819…
88 (75). Андрей Кузнецов (Россия) - 606,
89 (99). Евгений Донской (Россия) - 584.