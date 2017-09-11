Рублев поднялся на 16 позиций в рейтинге ATP, Надаль остался первым

ТАСС, 11 сентября. Россиянин Андрей Рублев переместился с 53-й на 37-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

19-летний Рублев на прошлой неделе впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира серии Большого шлема на US Open, где уступил победителю турнира и первой "ракетке" мира испанца Рафаэлю Надалю. Надаль, который возглавил рейтинг перед US Open, сохранил за собой первое место.

Другой российский теннисист Карен Хачанов потерял три позиции и опустился на 32-е место, но продолжает оставаться первой "ракеткой" страны. Даниил Медведев потерял семь позиций (61), а Андрей Кузнецов - 13 (88). Евгений Донской отыграл 10 мест в рейтинге и поднялся на 89-е.

Швейцарец Роджер Федерер в четвертьфинале US Open проиграл аргентинцу Хуану Мартину дель Потро и поднялся в рейтинге на одну позицию (2). Испанец Пабло Карреньо Буста впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Большого шлема и благодаря этому поднялся на девять строчек в рейтинге и сумел войти в первую десятку. Южноафриканец Кевин Андерсон, дошедший до финала турнира, поднялся с 32-го на 15-е место.

Рейтинг ATP от 11 сентября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9465 очков

2 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7505

3 (2). Энди Маррей (Великобритания) - 6790

4 (6). Александр Зверев (Германия) - 4470

5 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 4155

6 (5). Новак Джокович (Сербия) - 4125

7 (8). Доминик Тим (Австрия) - 4030

8 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) - 3690

9 (9). Григор Димитров (Болгария) - 3575

10 (19). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2855…

15 (32). Кевин Андерсон (ЮАР) - 2470…

32 (29). Карен Хачанов (Россия) - 1330…

37 (53). Андрей Рублев (Россия) - 1233…

61 (54). Даниил Медведев (Россия) - 819…

88 (75). Андрей Кузнецов (Россия) - 606,

89 (99). Евгений Донской (Россия) - 584.