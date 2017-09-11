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Рублев поднялся на 10 позиций и стал лучшим из россиян в чемпионской гонке ATP

Спорт
11 сентября, 9:03 UTC+3 ТАСС

На US Open Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 11 сентября. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 44-го на 34-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

На US Open - последнем в сезоне турнире серии Большого шлема, который завершился в ночь на понедельник, Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю, который впоследствии одержал победу. Надаль в свою очередь сохранил первое место в чемпионской гонке. Испанец Пабло Карреньо Буста показал лучший результат в карьере, дойдя до полуфинала US Open, что позволило ему подняться на шесть строчек и войти в первую десятку в чемпионской гонке (8).

Россиянин Карен Хачанов, проигравший в первом круге турнира тайваньскому теннисисту Лу Янь Сюню, потерял пять позиций в рейтинге, опустившись на 41-е место. Даниил Медведев также опустился на две строчки (58), а Андрей Кузнецов - на шесть (83). Евгений Донской во втором круге US Open проиграл казахстанцу Михаилу Кукушкину, в чемпионской гонке россиянин поднялся на восемь мест (78).

Чемпионская гонка АТP от 11 сентября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 9635 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 7505,

3 (3). Александр Зверев (Германия) - 4220,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 3715,

5 (5). Стэн Вавринка (Швейцария) - 3150,

6 (6). Григор Димитров (Болгария) - 3105,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) - 2995,

8 (14). Пабло Карреньо Буста (Испания) - 2595,

9 (8). Новак Джокович (Сербия) - 2585,

10 (10). Сэм Куэрри (США) - 2435...

34 (44). Андрей Рублев (Россия) - 1149...

41 (36). Карен Хачанов (Россия) - 990...

58 (56). Даниил Медведев (Россия) - 717...

78 (86). Андрей Кузнецов (Россия) - 539...

83 (77). Евгений Донской (Россия) - 521.

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