Хоккеист Доус хочет продлить контракт с "Барысом"

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МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Лучший бомбардир Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нынешнего сезона Найджел Доус хотел бы продлить контракт с астанинским "Барысом". Об этом он сообщил ТАСС.
"Мне нравится в "Барысе" и хотелось бы остаться в этой команде. Но сейчас я сфокусирован на нынешнем сезоне и пытаюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде выйти в плей-офф и успешно там выступить", - сказал собеседник ТАСС.
Контракт канадца с "Барысом" истекает по окончании сезона. На данный момент 32-летний Доус является лучшим бомбардиром и снайпером КХЛ сезона-2017/18. На его счету 16 (12 шайб + 4 передачи) очков в восьми играх.
"В чем секрет моего успеха? Я просто использую свои шансы. У меня неплохо получается выбирать позицию, стараюсь действовать быстро и искать свободное пространство на площадке. Также у нас отличное взаимопонимание с партнерами", - рассказал Доус.
"Я очень долго играл с Бойдом и Боченски, у меня было достаточно времени, чтобы привыкнуть к ним, - продолжил форвард. - Трудно найти кого-то, с кем бы мне было настолько же комфортно, но с моими нынешними партнерами я пытаюсь добиться подобного. Мы стараемся налаживать коммуникацию в каждой игре. Будем действовать в том же ритме".
"Барыс" на данный момент лидирует в турнирной таблице Восточной конференции (19 очков после 8 матчей).