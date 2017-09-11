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Хоккеист Доус хочет сыграть за сборную Казахстана в первом дивизионе чемпионата мира

Спорт
11 сентября, 10:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Доус получил право выступать за национальную команду Казахстана в 2016 году

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Найджел Доус

Найджел Доус

©  ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Лучший бомбардир Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нынешнего сезона нападающий "Барыса" Найджел Доус хочет сыграть за сборную Казахстана в первом дивизионе чемпионата мира. Об этом он сообщил ТАСС.

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Доус получил право выступать за национальную команду Казахстана в 2016 году.

"Мне бы хотелось сыграть за Казахстан. Это будет зависеть от ситуации, насколько далеко мы ["Барыс"]пройдем в плей-офф КХЛ. У Казахстана неплохая национальная команда с хорошими игроками, но итоговое решение я приму после сезона", - сказал собеседник агентства.

С 22 по 28 апреля 2018 года в Будапеште сборная Казахстана выступит в группе А первого дивизиона чемпионата мира. Команды, занявшие первое и второе места, получат право участвовать в чемпионате мира 2019 года, который состоится в Словакии.

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