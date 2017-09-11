Источник: Глушаков ответил согласием на предложение "Спартака" о новом контракте

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МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Капитан "Спартака" Денис Глушаков ответил согласием на предложение футбольного клуба о подписании нового трехлетнего контракта. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ходом переговорного процесса.
Действующее соглашение 30-летнего Глушакова со "Спартаком" рассчитано до июня 2018 года.
"Глушаков провел встречу с руководством клуба, в ходе которой стороны пришли к соглашению о продлении контракта на три года. Полузащитник лично общался с [владельцем клуба] Леонидом Федуном относительно условий нового соглашения. Ожидается, что игрок и клуб подпишут новое соглашение на этой неделе", - сказал источник.
Официальный комментарий "Спартака" ТАСС пока получить не удалось.
Глушаков перешел в "Спартак" летом 2013 года из московского "Локомотива". Он провел за красно-белых в различных турнирах 125 матчей и забил 16 мячей. В 2017 году в составе "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.