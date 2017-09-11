Екимов: велогонщику Закарину будет очень сложно показать высокий результат на ЧМ-2017

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянину Ильнуру Закарину, занявшему третье место в генеральной классификации испанской многодневной гонки Гранд-тура "Вуэльта", будет очень сложно вмешаться в борьбу за награды на стартующем 17 сентября в норвежском Бергене чемпионате мира по велогонкам на шоссе. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.

Как ранее сообщил ТАСС главный тренер сборной России Иракли Абрамян, Закарин вместе с Максимом Бельковым, Вячеславом Кузнецовым и Сергеем Чернецким уже гарантировали себе участие в мировом первенстве в Норвегии.

"Если говорить про участие Закарина в чемпионате мира, то я не думаю, что Ильнур покажет там что-то грандиозное, - заметил Екимов. - Во-первых, он гонщик формата многодневок. Во-вторых, чемпионат мира пройдет в Норвегии, а это совершенно другое по формату мероприятие, даже если принять в расчет то, что Закарин сейчас находится в суперформе. Все это будет проходить уже через две недели, и Ильнур не успеет как следует восстановиться к этому времени".

"Кроме того, не в лучшую сторону скажется перемена погоды: после испанской жары Закарину придется выступать в холодную погоду. Но в индивидуальной гонке с раздельного старта, в принципе, он еще может себя показать. А групповая гонка - это не для Ильнура", - подытожил собеседник агентства.

Первый тренер бронзового призера "Вуэльты"-2017 Гумяр Нурулин в беседе с корреспондентом ТАСС также призвал не ждать от Закарина больших успехов на чемпионате в мира в Бергене. По словам Нурулина, профиль трасс мирового первенства не позволит его ученику проявить свои лучшие качества.