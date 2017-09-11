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Олимпийская чемпионка пловчиха Ильченко стала четвертым послом ЧМ-2018 от Волгограда

Спорт
11 сентября, 10:51 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 11, сентября. /ТАСС

Ранее послами чемпионата от Волгограда стали Елена Исинбаева, Олег Веретенников и Александр Никитин

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Лариса Ильченко

Лариса Ильченко

© EPA/PATRICK B. KRAEMER

ВОЛГОГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко стала четвертым послом чемпионата мира по футболу 2018 года от Волгограда. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Право принимать ЧМ-2018 - очередная победа Волгограда. Мне очень приятно стать частью команды послов чемпионата мира - сделаю все, чтобы внести свой вклад в историю подготовки к самому главному празднику футбола", - цитирует пресс-служба Ильченко.

В ведомстве отметили, что сертификат посла был вручен Ильченко накануне вечером в рамках празднования Дня города. Новый посол оставила свой автограф на мяче "Красава" вместе с гостями праздника - солистами группы "Уматурман" Владимиром и Сергеем Кристовскими, которые являются послами ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода. Именно этот мяч будет представлен на открытии стадиона "Волгоград- Арена".

Ильченко родилась в Волгограде 18 ноября 1988 года. Является многократной победительницей чемпионатов мира по плаванию на открытой воде, в 2008 году в Пекине стала олимпийской чемпионкой, завоевав золотую медаль в плавании на 10 км на открытой воде (дисциплина была впервые представлена в программе Олимпиад). Сейчас Ильченко живет и тренируется в Волгограде.

Ранее послами ЧМ-2018 от Волгограда стали двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, бывшие футболисты Олег Веретенников и Александр Никитин.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде состоятся четыре матча группового этапа.

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