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Матч между "Реалом" и "Барселоной" перенесен с 20 на 23 декабря

Спорт
11 сентября, 10:51 UTC+3 ТАСС

"Реал" обратился с просьбой перенести встречу, так как команда будет играть на клубном чемпионате мира, который пройдет в ОАЭ с 6 по 16 декабря

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Футболист "Реала" Криштиану Роналду и "Барселоны" Лионель Месси (слева направо)

Футболист "Реала" Криштиану Роналду и "Барселоны" Лионель Месси (слева направо)

© EPA/Quique Garcia

ТАСС, 11 сентября. Матч 17-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридским "Реалом" и "Барселоной", который должен был пройти 20 декабря, перенесен на 23 декабря. Об этом сообщил президент Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас, слова которого приводит газета Marca.

В среду, 20 декабря, "Реал" должен был принять в Мадриде "Барселону". Сообщается, что "Реал" обратился с просьбой перенести встречу, так как команда будет играть на клубном чемпионате мира, который пройдет в ОАЭ с 6 по 16 декабря.

Ранее в этом сезоне "Реал" и "Барселона" играли в Суперкубке страны. Мадридцы выиграли оба матча, по сумме двух встреч счет - 5:1.

В чемпионате Испании "Барселона" одержала три победы в трех матчах и лидирует в таблице с девятью очками. "Реал", который одну игру выиграл, а в двух сыграл вничью, занимает седьмое место с пятью очками.

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