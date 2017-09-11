Матч между "Реалом" и "Барселоной" перенесен с 20 на 23 декабря

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ТАСС, 11 сентября. Матч 17-го тура чемпионата Испании по футболу между мадридским "Реалом" и "Барселоной", который должен был пройти 20 декабря, перенесен на 23 декабря. Об этом сообщил президент Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас, слова которого приводит газета Marca.
В среду, 20 декабря, "Реал" должен был принять в Мадриде "Барселону". Сообщается, что "Реал" обратился с просьбой перенести встречу, так как команда будет играть на клубном чемпионате мира, который пройдет в ОАЭ с 6 по 16 декабря.
Ранее в этом сезоне "Реал" и "Барселона" играли в Суперкубке страны. Мадридцы выиграли оба матча, по сумме двух встреч счет - 5:1.
В чемпионате Испании "Барселона" одержала три победы в трех матчах и лидирует в таблице с девятью очками. "Реал", который одну игру выиграл, а в двух сыграл вничью, занимает седьмое место с пятью очками.