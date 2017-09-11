Тарасова: прокаты в Сочи стали для фигуристов сочинением на тему "Как я провел лето"

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. В Сочи в минувшие выходные завершились контрольные прокаты российской сборной по фигурному катанию. По мнению известного российского тренера Татьяны Тарасовой, мероприятие стало для сборной сочинением на тему "Как я провел лето".

"Прокаты проходят уже много лет, здесь мы впервые встречаемся со спортсменами, которых не видели несколько месяцев, смотрим на их состояние, на новые программы, делается разбор каждой программы, объявляются ошибки и направление работы. Это очень важный сбор, который своего рода сочинение для каждого на тему "Как я провел лето", - отметила Тарасова.

Тарасова отметила, что ее особенно порадовала форма двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. "Женя очень порадовала, не хочется сглазить. Порадовала и Алина Загитова, и Лена Радионова, правда в короткой программе постеснялась набрать скорость, но в целом неплохо. Лиза Туктамышева выглядела убедительно - она восстановилась. Я видела всех девочек на тренировках, они были еще лучше", - отметила она.

На Игры, напомнила Татьяна Тарасова, могут поехать три спортсменки. "Поедут две победительницы чемпионата России и еще одна по квоте, хочется всем им пожелать здоровья и отсутствия травм", - подчеркнула она.

Тарасова отметила волнение фигуристов на первом публичном прокате. "Конечно, все волновались. Тот же Михаил Коляда, например, - пусть он падал, но мы увидели его возможности. В парах, например, Женя Тарасова и Владимир Морозов, тоже допускали ошибки, хотя я была на их тренировках - они вообще не срывали те элементы, с которыми не справились. А что касается Ксении Столбовой и Федора Климова, то они только входят в работу после серьезной травмы, поставлены интересные программы, они должны справиться".

Боброва и Соловьев работали, как подорванные

Тарасова отметила большое количество танцевальных дуэтов в российском катании. "Танцы давно так не были так представлены - большим количеством дуэтов и очень приличными исполнениями, пусть и с ошибками. Танцы у нас стали лучше, появилось очень много новых элементов, люди очень творчески все работают".

Специалист отметила мастерство олимпийских чемпионов командного турнира в Сочи Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева. "Рада за Катю с Димой, они катаются давно, не первый олимпийский цикл, идут к своей мечте. То, как они катаются в этом году, это интересно, мне очень нравится их произвольный танец. До этого я такими мастерами их не видела, видно, что они работали, как подорванные", - подчеркнула Тарасова.

В танцы нужно вернуть танец

Вместе с тем собеседница ТАСС подчеркнула, что из-за нынешних правил в программах танцоров все меньше места остается именно танцу. "Танцы в должны развиваться в сторону танца, а не в сторону увеличения дорожек - они совершенно одинаковые. Думаю, что нынешние правила, скорее, в интересах судей, чтобы легче было наказывать".

По мнению Татьяны Тарасовой, засилие медленной музыки в этой дисциплине как раз из-за правил.

"Мало внутри танца остается времени на сам танец, в нем теперь элементы как в парном катании, поэтому, чтобы все их исполнить, предпочтительнее брать медленную музыку, иначе просто умрешь, - подчеркнула Тарасова. - Зачастую правила делают люди, которые часто не достигали больших высот, не ставили больших задач, не катались в первой шестерке и десятке не только мира, но и страны, много там надумано. Кто может делать сложные поддержки в конце четвертой минуты?"

По мнению Тарасовой, именно танцы сейчас становятся самыми травмоопасными. "Сейчас самые тяжелые травмы в танцах. Спортсмены должны вращаться, в корабликах стоять, они должны, должны, должны... А судят их часто люди, которые вообще не катались, коньки в жизни не одевали, и знают только правила. Я против этого", - подчеркнула она.

Контрольные прокаты сборной прошли в Сочи 9-10 сентября.