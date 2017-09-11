Носов: баскетболисты РФ в матче с хорватами показали лучшую игру за последние годы

Глава ВЭБ: искусственный интеллект может заменить водителей через 20 летЭкономика и бизнес 11 сентября, 11:35
Шойгу в письме де Мистуре призвал ООН нарастить объемы гуманитарной помощи в СирииОбщество 11 сентября, 11:24
Носов: баскетболисты РФ в матче с хорватами показали лучшую игру за последние годыСпорт 11 сентября, 11:23
"Единая Россия" заняла первое место на муниципальных выборах в МосквеПолитика 11 сентября, 11:17
Польша выдвинула фильм Холланд "След зверя" кандидатом на премию "Оскар"Культура 11 сентября, 11:16
Тарасова: прокаты в Сочи стали для фигуристов сочинением на тему "Как я провел лето"Спорт 11 сентября, 11:11
Опальный госсекретарь: почему Тиллерсон оказался на грани увольненияМеждународная панорама 11 сентября, 11:00
Социальные объекты в Новосибирске начали подключать к отоплениюСибирь 11 сентября, 10:58
Президент Азербайджана помиловал блогера Александра ЛапшинаМеждународная панорама 11 сентября, 10:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Матч 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу против команды Хорватии стал для сборной России лучшим за последние годы. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Виталий Носов.
В воскресенье российская команда победила хорватов со счетом 101:78 и вышла в четвертьфинал турнира.
"Наша сборная может завоевать золото чемпионата, всегда об этом говорил и на это надеюсь, но также сборная может и проиграть в четвертьфинале, потому все команды, которые добрались до этой стадии, способны оказаться в призерах. То, что вчера сборная России показала лучшую игру за много лет, это абсолютно точно. Предела у этой команды нет, нам нужно выиграть еще два матча до медалей, а лучше три. Вчерашняя игра против хорватов вызывает только восхищение, но это всего лишь 1/8 финала", - отметил Носов.
Соперником россиян по четвертьфиналу станет команда Греции, матч состоится 13 сентября. "У греков очень вязкая защита, они будут стараться сковать наше нападение, нашего Лешу [Шведа], а мы будем против этого бороться. На самом деле, в четвертьфинале будет битва умов, битва двух очень хороших тренеров. Все будет решаться в день матча, все будет зависеть от ментальной готовности ребят, на каждый матч все должны выходить как на последний, и не нужно шапкозакидательских настроений", - добавил эксперт.
Игры плей-офф проходят в Стамбуле, турнир завершится 17 сентября.