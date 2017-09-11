Китов назначен и. о. гендиректора новокузнецкого ХК "Металлург"

ТАСС, 11 сентября. Александр Китов стал исполняющим обязанности генерального директора новокузнецкого хоккейного клуба "Металлург". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ранее этот пост покинул Сергей Зиновьев. Также клуб расстался с тренерским штабом во главе с Вадимом Шахрайчуком, который возглавил новокузнецкую команду в середине марта. Новым главным тренером стал Анатолий Хоменко.

49-летний Китов также стал генеральным менеджером новокузнецкого "Металлурга".

Китов с 2011 года возглавлял молодежную команду из Новокузнецка "Кузнецкие медведи", которая выступает в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). В "Металлурге" Китов в сезоне-2004/05 работал в качестве спортивного директора, а с 2006 по 2008 год был генменеджером клуба.

24 мая совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своем заседании принял решение исключить из чемпионата "Металлург". После этого клуб заявился в Высшую хоккейную лигу, первый матч в которой проведет 13 сентября против "Южного Урала".