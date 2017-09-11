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Российский судья Безбородов обслужит матч Лиги Европы между "Аталантой" и "Эвертоном"

Спорт
11 сентября, 13:04 UTC+3 ТАСС

Встреча состоится в Италии 14 сентября

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Владислав Безбородов

Владислав Безбородов

© Роман Кручинин/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Российский судья Владислав Безбородов назначен на матч группового этапа Лиги Европы по футболу между итальянской "Аталанатой" и английским "Эвертоном". Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами Безбородова будут Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Дополнительными арбитрами назначены Кирилл Левников и Игорь Федотов, четвертым арбитром - Алексей Лунев.

Встреча группы Е между "Аталантой" и "Эвертоном" пройдет 14 сентября на стадионе "Мапеи" в городе Редж-нель-Эмилия, так как на домашней арене "Аталанты" в Бергамо идет реконструкция.

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