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Паркин: дата следующей встречи рабочей группы IAAF с ВФЛА зависит от итогов аудита РУСАДА

Спорт
11 сентября, 13:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Исполнительный директор ВФЛА отметил, что в организации хотели провести встречу с рабочей группой IAAF в сентябре, но получили отказ

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Штаб-квартира IAAF в Монако

Штаб-квартира IAAF в Монако

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Дата следующей встречи рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по вопросам восстановления статуса ВФЛА пока не определена и зависит, в том числе, от результатов сентябрьского аудита Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда, поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен. Последний раз рабочая группа встречалась с руководством ВФЛА 13 июня. 31 июля Андерсен представил совету IAAF очередной доклад, в котором отметил, что ВФЛА хотя и сделало значительный прогресс на пути восстановления в своих правах, но пока не достойна возвращения по причине невыполнения ряда оставшихся критериев.

"Мы хотели встретиться с рабочей группой IAAF в сентябре, - заметил Паркин. - Но нам сказали, что эта встреча была бы преждевременной, так как в этом месяце пройдет сессия Международного олимпийского комитета, на которой могут быть приняты какие-то решения. Кроме того, сейчас идут активные процессы в Российском антидопинговом агентстве: выбрали генерального директора, совсем скоро WADA проведет аудит. Встреча будет возможна после всех этих событий, а пока в рабочем режиме обсуждаем все возникающие вопросы".

"У нас сейчас все критерии завязаны, в основном, на восстановление статуса РУСАДА и на изменение менталитета спортсменов, - продолжил собеседник ТАСС. - Как только мы узнаем реакцию Всемирного антидопингового агентства на последние изменения в РУСАДА, тогда будем встречаться с рабочей группой и обсуждать выполнение нами критериев. Ведь самое главное для нас - это восстановление РУСАДА. Наличие полноценного допинг-тестирования - это основной критерий".

Паркин отметил, что офицеры допинг-контроля РУСАДА уже ведут масштабную работу. "На последних двух соревнованиях тестировали уже не одного-двух спортсменов, а больше десяти", - отметил исполнительный директор ВФЛА.

Сессия МОК пройдет в столице Перу Лиме с 13 по 16 сентября. Аудит РУСАДА экспертами WADA состоится в конце сентября.

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