Илюмжинов: шахматный турнир претендентов вызовет большой ажиотаж в Германии

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, который пройдет в Берлине, вызовет большой ажиотаж среди жителей Германии. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

В понедельник было объявлено, что турнир претендентов, на котором определится соперник норвежца Магнуса Карлсена по матчу за шахматную корону, пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Город впервые примет это соревнование.

"Германия традиционно является шахматной страной. Второй чемпион мира Эмануэль Ласкер именно оттуда. Согласно нашим данным, более 20% жителей Германии играют в шахматы или играли в них когда-то. Этот вид спорта очень популярен в стране", - сказал Илюмжинов.

"Два года назад мы провели в Берлине чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу, - продолжил собеседник ТАСС. - Тогда люди стояли в очередях по несколько часов, чтобы попасть на игры турнира. Поэтому мы решили провести в этой шахматной стране турнир претендентов, который вызовет не меньший ажиотаж, чем чемпионат мира по быстрым шахматам".

В соревновании, состоящем из 14 раундов, примут участие восемь ведущих гроссмейстеров мира. Помимо Сергея Карякина, который гарантировал себе путевку на турнир претендентов 2018 года в качестве вице-чемпиона мира, в нем примут участие два игрока с наивысшим рейтингом FIDE, два лучших шахматиста по итогам серии Гран-при, золотой и серебряный призеры Кубка мира, который в данный проходит в Грузии. Последний участник будет определен компанией World Chess.

Илюмжинов также отметил, что в следующем году в Германии может пройти один из этапов серии Гран-при. "Немцы также высказывали желание принять у себя этап следующей серии Гран-при. В ближайшее время я отправлюсь к ним с визитом, будем обсуждать этот вопрос", - рассказал он.