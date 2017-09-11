Бывший тренер БК ЦСКА и "Динамо" серб Ивкович будет удостоен звания Легенды Евролиги

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ТАСС, 11 сентября. Сербский тренер Душан Ивкович, который ранее возглавлял московские ЦСКА и "Динамо", будет удостоен звания Легенды баскетбольной Евролиги. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.
Ивкович будет первым тренером, ставшим Легендой Евролиги. Торжественное вручение награды пройдет 20 сентября в Греции.
73-летний тренер присоединится к игрокам, которые уже стали Легендами Евролиги, в их числе греки Димитрис Диамантидис и Теодорос Папалукас, литовцы Шарунас Ясикявичюс и Рамунас Шишкаускас, испанец Хуан Карлос Наварро и турок Мирсад Тюркджан.
Ивкович в качестве тренера дважды побеждал в Евролиге (1997, 2000), в Кубке УЛЕБ (2006). Сборная Югославии под его руководством выиграла на чемпионате мира - 1990 и трижды на чемпионате Европы (1989, 1991, 1995). С 2002 по 2005 год он возглавлял ЦСКА, а с 2005 по 2007 год - "Динамо".