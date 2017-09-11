Футболисты пензенского "Зенита" могут обратиться в трудовую инспекцию из-за долгов

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты основного состава клуба второго дивизиона чемпионата России "Зенит" (Пенза), скорее всего, обратятся в трудовую инспекцию в связи с задолженностью по зарплате. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

Ранее портал PenzaNews сообщил о том, что игроки основы устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты перед выездным матчем восьмого тура чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне "Центр" с московским "Торпедо", который прошел 8 сентября. В связи с этим клуб был вынужден выставить на матч молодежь, и в числе запасных у пензенцев не осталось ни одного игрока. "Торпедо" выиграло у гостей со счетом 9:0. 2 сентября глава Минспорта Пензенской области Григорий Кабельский сообщил, что футболистам выплатили часть денег и в скором времени все долги будут погашены.

"Недавно я общался с генеральным директором клуба - он сказал, что никаких поступлений не приходило. Обещания и спонсор, и местное руководство дают, но они не исполняются: в клубе нет денег, и платить ребятам совершенно нечем, - сказал Зотов. - Игрокам не платят с начала сезона - речь идет не о премиях, а о зарплате, и я так понимаю, что ребята сейчас опять будут совещаться. В данной ситуации, по видимому, будем обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру, искать какие-то выходы".

"Это все в рамках закона, но сидеть сложа руки уже не имеет смысла. Забастовки забастовками, но, как мы видим, они никакого действия не возымели, и нужно действовать через правоохранительные органы. Ребята формально приостановили трудовую деятельность по 142-й статье Трудового кодекса, который позволяет в случае выплаты приостанавливать трудовую деятельность. Сейчас слово за ними: важно также понимать, что если вся команда не будет выходить на игры, то после второго такого матча команду могут дисквалифицировать", - добавил он.

"Зенит" занимает предпоследнее, 13-е место в зоне "Центр". Следующий матч пензенский клуб должен сыграть 16 сентября дома с брянским "Динамо".