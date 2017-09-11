Петербургское "Динамо" и "Зенит" сыграют на арене "Санкт-Петербург" в Кубке России

ТАСС, 11 сентября. Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между санкт-петербургскими клубами "Динамо" и "Зенит" пройдет 21 сентября на арене "Санкт-Петербург". Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Игра начнется в 21:00 мск. Номинальными хозяевами поля будут динамовцы.

"Динамо" выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и проводит домашние матчи на стадионе "Петровский". "Зенит" принимает своих соперников на арене "Санкт-Петербург".

"Зенит" лидирует в Российской футбольной премьер-лиге после девяти туров. "Динамо" занимает третье место в таблице ФНЛ после 13 туров.