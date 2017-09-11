Матч "Динамо" - "Зенит" перенесен на стадион "Санкт-Петербург" из-за погоды

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Перенос матча 1/16 финала Кубка России по футболу между санкт-петербургскими клубами "Динамо" и "Зенит" на арену "Санкт-Петербург" связан с погодными условиями в городе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Дмитрий Рубашко.

В понедельник было объявлено, что матч "Динамо" - "Зенит" пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", который вмещает 56 196 зрителей.

"Провели совещание и пришли к договоренности провести встречу на арене "Санкт-Петербург". Погодные условия в городе сейчас не очень хорошие - представьте, придет народ полюбоваться футболом, и пойдет ливень. Там, по крайней мере, крышу можно закрыть. Уровень команд соответствующий, поэтому проведение встречи на стадионе "Санкт-Петербург" будет более правильным", - сказал Рубашко.

Домашние матчи чемпионата Футбольной национальной лиги "Динамо" проводит на малой арене спортивного комплекса "Петровский", которая вмещает 3018 зрителей. Большая арена "Петровского", где раньше проводил домашние матчи "Зенит", вмещает 20 тыс. зрителей. Стадион является домашней ареной клуба премьер-лиги "Тосно".

Матч 1/16 финала "Динамо" - "Зенит" пройдет 21 сентября.