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"Кросс нации" в Самарской области будет посвящен чемпионату мира по футболу 2018 года

Спорт
11 сентября, 15:38 UTC+3 ТАСС

Забег состоится 16 сентября, центральная площадка проведения соревнований будет организована на базе самарского спортивного центра "Чайка"

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ТАСС, 11 сентября. Традиционный всероссийский день бега "Кросс нации", который пройдет 16 сентября в Самарской области, будет посвящен чемпионату мира по футболу - 2018. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Центральная площадка проведения соревнований будет организована на базе самарского спортивного центра "Чайка". Также старты пройдут в Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске и Жигулевске. Принять участие в кроссе смогут все желающие любого возраста и уровня спортивной подготовки.

В программе соревнований забеги на дистанциях 1, 2, 4, 6, 8 и 12 км, а также детский забег на 300 метров. Кроме того, будет устроен массовый забег на 2018 метров, посвященный предстоящему чемпионату мира. Для участников кросса и зрителей будет организована концертная программа, бесплатные детские спортивно-развлекательные площадки, барабанное шоу, площадки ГТО.

"Кросс нации" - это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории России.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Стадион в Самаре примет шесть матчей турнира: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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