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Более 70 спортсменов из ЯНАО представят Россию на Арктических играх в Канаде в 2018 году

Спорт
11 сентября, 16:18 UTC+3 ТАСС

Соревнования состоятся в марте 2018 году в городе Форт Смит в Канаде

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Арктика

Арктика

©  Лев Федосеев/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Более 70 спортсменов из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) представят Россию на Арктических зимних играх, которые состоятся в марте 2018 году в городе Форт Смит в Канаде. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Планируется, что в 2018 году в состав команды "Ямал" войдет 91 человек. Спортивную честь не только региона, но и России будут отстаивать более 70 спортсменов из Салехарда, Губкинского, Лабытнанги, Муравленко, Надыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Приуральского, Пуровского и Тазовского районов", - сказали в пресс-службе.

Спортсмены из ЯНАО выступят в арктическом многоборье, баскетболе, беге на снегоступах, биатлоне, волейболе, лыжных гонках, настольном теннисе, фигурном катании. "С 11 по 14 сентября в Канаде проходит заседание организационного комитета Арктических зимних игр 2018 года, в котором участвует и ямальская делегация. Запланировано знакомство с основными объектами Игр и обсуждение дальнейшего процесса подготовки к предстоящему мероприятию", - уточнили в пресс- службе.

Арктические зимние игры проводятся с 1970 года на территории Канады, США и Гренландии каждые два года. Участниками соревнований являются представители Канады, США, Гренландии, Финляндии, Швеции, Норвегии и России. С 2004 года Россию на Играх представляет команда Ямала. За это время в "северной Олимпиаде" приняли участие 290 ямальских спортсменов, завоевав более 470 медалей.

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