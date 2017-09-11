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Спорткомплекс за 1,3 млрд рублей построят в столице Крыма

Спорт
11 сентября, 16:50 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 11, сентября. /ТАСС

Инвестор рассчитывает реализовать проект за 4,5 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Спортивный комплекс построят в Симферополе за четыре с половиной года, сообщает в понедельник Министерство экономического развития республики.

"Многофункциональный спортивный комплекс будет оснащен легкоатлетической ареной, детским спортивным интернатом, гостиницей, стадионом, теннисным кортом. Общий объем инвестиций в проект составляет 1,3 млрд рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Инвестором выступила крымская компания "РС Авто плюс", уточнили в министерстве.

"Срок окупаемости спорткомплекса составляет 12 лет. Инвестор планирует реализовать инициативу за 4,5 года. В результате реализации проекта будет создано 300 рабочих мест", - уточняется в сообщении.

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