ТАСС, 11 сентября. Генеральный секретарь Международной федерации конного спорта Сабрина Ибанес избрана президентом Ассоциации паралимпийских спортивных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

На пост также претендовала генеральный секретарь Международной федерации баскетбола на колясках Морин Оршар. За Ибанес отдали 12 голосов, за Оршар - четыре. Оршар была выбрана в Совет директоров Ассоциации паралимпийских спортивных организаций.

Ассоциация была создана МПК в ноябре 2015 года.