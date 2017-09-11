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Ибанес избрана президентом Ассоциации паралимпийских спортивных организаций

Спорт
11 сентября, 17:30 UTC+3 ТАСС

Ибанес получила 12 голосов, ее соперница по выборам Морин Оршар - четыре

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ТАСС, 11 сентября. Генеральный секретарь Международной федерации конного спорта Сабрина Ибанес избрана президентом Ассоциации паралимпийских спортивных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

На пост также претендовала генеральный секретарь Международной федерации баскетбола на колясках Морин Оршар. За Ибанес отдали 12 голосов, за Оршар - четыре. Оршар была выбрана в Совет директоров Ассоциации паралимпийских спортивных организаций.

Ассоциация была создана МПК в ноябре 2015 года.

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