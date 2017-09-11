Киевскому "Динамо" засчитано техническое поражение за неявку на матч чемпионата Украины

ТАСС, 11 сентября. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) присудил техническое поражение со счетом 0:3 основной, молодежной (игроки до 21 года) и юношеской (до 19 лет) командам киевского "Динамо" за неявку на матч седьмого тура чемпионата Украины против "Мариуполя". Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Встреча между основными командами "Динамо" и "Мариуполя" должна была пройти 27 августа. "Динамо" отказалось участвовать в игре, мотивировав это тем, что команда из Мариуполя не предоставила письменные гарантии безопасности проведения встречи. Также проигнорировали свои матчи молодежная и юношеская команды "Динамо".

В киевском клубе отмечали, что еще 17 и 18 августа заранее проинформировали "Мариуполь" о невозможности "проводить матчи в Мариуполе, опираясь на требования закона и регламента безопасности Международной федерации футбола, а также на официальные рекомендации спецслужб и правоохранительных органов".