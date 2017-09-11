Рой Джонс стал почетным президентом Евразийской федерации профессионального бокса

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МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Рой Джонс выбран почетным президентом Евразийской федерации профессионального бокса. Об этом ТАСС сообщил директор организации Михаил Денисов.
"Высший совет вынес решение, и мы наградили Роя рубиновым поясом", - сказал Денисов.
Евразийская федерация профессионального бокса объединяет 30 федераций профессионального бокса стран Евразии.
Американец Рой Джонс, получивший российское гражданство в сентябре 2015 года, является первым в мире боксером, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях (72,6 кг, 76,2 кг, 79,38 кг, 90,8 кг).