Рой Джонс стал почетным президентом Евразийской федерации профессионального бокса

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Рой Джонс выбран почетным президентом Евразийской федерации профессионального бокса. Об этом ТАСС сообщил директор организации Михаил Денисов.

"Высший совет вынес решение, и мы наградили Роя рубиновым поясом", - сказал Денисов.

Евразийская федерация профессионального бокса объединяет 30 федераций профессионального бокса стран Евразии.

Американец Рой Джонс, получивший российское гражданство в сентябре 2015 года, является первым в мире боксером, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях (72,6 кг, 76,2 кг, 79,38 кг, 90,8 кг).