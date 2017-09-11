Фестиваль "Белая сирень" пройдет в Казани в рамках культурной программы ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Восьмой международный фестиваль имени Сергея Рахманинова "Белая сирень" пройдет в 2018 году в Казани во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил народный артист России, дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский, слова которого приводит официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.

"Весь фестиваль пройдет во время чемпионата мира, - сказал Сладковский. - Он всегда был на месяц раньше, но в этот раз мы адаптируемся под даты мирового первенства. Будут чудесные исполнители, пианисты Денис Мацуев и, надеюсь, Борис Березовский. Сейчас мы работаем над программой".

Фестиваль "Белая сирень" проводится в Казани с 2011 года. За шесть лет в нем приняли участие российские и зарубежные музыканты - Михаил Плетнев, Николай Луганский, Борис Березовский, Вадим Холоденко, Дмитрий Маслеев, Рамзи Ясса (Франция-Египет), Фредерик Кемпф (Великобритания), Полина Осетинская, Максим Могилевский. Выбор города обусловлен несколькими факторами: один из них - дружба Рахманинова с Федором Шаляпиным, уроженцем этого города, также фамилия Рахманинова восходит к древне-татарскому роду. Что касается названия фестиваля, то считается, что поклонницы Рахманинова после его выступлений дарили музыкантам именно белую сирень.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Казань примет шесть игр мирового первенства, среди которых матч 1/8 финала и четвертьфинал.