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Блатт: сборные России по баскетболу образца ЧЕ 2011-го и 2017 года очень похожи

Спорт
11 сентября, 18:55 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Бывший главный тренер национальной команды отметил, что и шесть лет назад ключевые роли играли Швед, Мозгов и Фридзон

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Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт

© Роман Кручинин/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 11 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт считает, что российская команда, выступающая на чемпионате Европы 2017 года, схожа с той, которая на аналогичном турнире в 2011 году под его руководством завоевала бронзовые медали. Об этом Блатт рассказал ТАСС.

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"Эта команда во многом похожа на мою сборную, которая играла в 2011-м. И в той сборной ключевые роли играли Швед, Мозгов и Фридзон. Конечно же еще много работы выполнял Саймон [Антонов], - сказал Блатт. - В 2011 мы выиграли девять матчей подряд, пока не потерпели единственное поражение от французов в полуфинале. Но в итоге закончили Евробаскет победой, завоевав бронзовые медали (сборная России в матче за третье место того турнира обыграла команду Македонии. - прим. ТАСС)".

На Евробаскете-2017 подопечные Сергея Базаревича одержали пять побед и потерпели лишь одно поражение.

Под руководством Блатта сборная России 10 лет назад стала чемпионом Европы.

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