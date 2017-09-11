WADA и Макларен получили уведомления об исках, поданных к ним велосипедистами РФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и автор доклада о допинге в российском спорте канадский юрист Ричард Макларен получили иски от российских велосипедистов Кирилла Свешникова, Дмитрия Страхова и Дмитрия Соколова, пропустивших Олимпиаду-2016. Об этом сообщил ТАСС агент спортсменов Андрей Митьков.

Международный союз велосипедистов не допустил Свешникова, Страхова и Соколова к участию в Олимпийских играх 2016 года из-за упоминания их в докладе независимой комиссии WADA под руководством Макларена.

"В штаб-квартиру WADA и Ричарду Макларену уже поступили уведомления о том, что против них выдвинуты иски", - сказал Митьков.

18 июля 2016 года независимая комиссия WADA представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждалось, что метод по замене допинг-проб в России применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год, а всего в системе были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Сам канадский юрист подчеркивал, что данный доклад является промежуточным и расследование необходимо продолжить.

На основе доклада исполком WADA рекомендовал Международному олимпийскому комитету (МОК), Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. МОК принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную России от участия в Играх 2016 года, переадресовав решение об участии россиян в соревнованиях международным федерациям по видам спорта. Тем не менее, российская команда была представлена на ОИ-2016 в усеченном составе.