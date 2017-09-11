Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тихонов: футболисты "Крыльев Советов" могли забить "Спартаку-2" больше трех мячей

Спорт
11 сентября, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

По мнению главного тренера самарской команды, победа над столичным клубом является закономерной

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Тихонов

Андрей Тихонов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Игроки "Крыльев Советов" могли забить "Спартаку-2" в матче чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ) больше трех мячей. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал главный тренер самарской команды Андрей Тихонов.

В понедельник "Крылья Советов" в матче 13-го тура ФНЛ в гостях обыграли московский "Спартак-2" со счетом 3:0.

"Прекрасно знали, что спартаковская молодежь может удивить, но для "Крыльев" сейчас каждый матч имеет огромное значение. Для нас нет разницы, против какой команды играть, ребята выходят на каждый матч как на кубковый. Думаю, что сегодня заслуженно взяли три очка - футболисты забили три гола, но по моментам могли забить и больше", - сказал Тихонов.

По словам главного тренера "Спартака-2" Дмитрия Гунько, красно-белые уступили сопернику во всех компонентах игры. "Не смогли реализовать голевые моменты в первом тайме, а во втором потеряли концентрацию. Могу только поздравить "Крылья Советов" с победой", - сказал Гунько.

В следующем туре "Спартак-2" 16 сентября сыграет на выезде против томской "Томи", "Крылья Советов" дома примут калининградскую "Балтику". "Крылья Советов" занимают второе место в чемпионате ФНЛ, набрав столько же очков, сколько и лидер турнира красноярский "Енисей", "Спартак-2" идет 10-м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд предлагает повысить МРОТ на 21,7% в 2018 году
2
Путин согласился с возможностью размещать силы ООН вне линии соприкосновения в Донбассе
3
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
4
Путин: экономика РФ вышла из кризиса
5
Венгрия призывает ООН и ОБСЕ отреагировать на новый закон об образовании на Украине
6
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
7
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама