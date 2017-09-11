Тренер: подавшие иск к WADA и Макларену велогонщики хотят справедливости, а не денег

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские велогонщики Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов, не согласные со своим отстранением от участия в Олимпиаде-2016 и подавшие иск к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и автору доклада о допинге в российском спорте канадскому юристу Ричарду Макларену, не думают о материальной компенсации за пропуск Игр, они хотят очистить свои имена. Об этом сообщил ТАСС тренер спортсменов Александр Кузнецов.

Международный союз велосипедистов не допустил Свешникова, Страхова и Соколова к участию в Олимпийских играх 2016 года из-за упоминания их имен в докладе Макларена. В сентябре в Верховный суд канадской провинции Онтарио (в Канаде находится штаб-квартира WADA) поступил иск от трех российских велогонщиков к WADA и Макларену.

На вопрос ТАСС, на какую сумму подан иск, Кузнецов ответил: "Сейчас деньги - не главное. Нужно разобраться в этом деле и доказать невиновность ребят. Сейчас никто не думает о деньгах".

"Мы очень долго готовились к подаче иска, предварительно собрали массу документов, заключения различных специалистов, сделали анализ допинг-проб, которые брались у спортсменов на протяжении нескольких лет, - продолжил собеседник агентства. - Была проведена колоссальная предварительная работа, в результате которой собрали большую доказательственную базу. И только после этого мы пробуем разобраться до конца на всех уровнях".

Кузнецов заметил, что он вместе со спортсменами верит в торжество справедливости. "Поймите, произошла чудовищная ошибка. Ведь у ребят не был найден допинг, а их вдруг снимают с Олимпийских игр. В этом нужно как-то разобраться, а их имена - очистить", - подытожил тренер.