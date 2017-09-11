Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гончаренко: все футболисты ЦСКА, кроме Набабкина, готовы к матчу с "Бенфикой"

Спорт
11 сентября, 20:07 UTC+3 ЛИССАБОН /Португалия/ 11, сентября. /ТАСС

Первая встреча группового этапа Лиги чемпионов пройдет на арене "Эштадиу да Луш" 12 сентября, начало - 21:45 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЛИССАБОН /Португалия/, 11 сентября. /ТАСС/. Все игроки московского футбольного клуба ЦСКА готовы сыграть в матче Лиги чемпионов с португальской "Бенфикой", в Лиссабон не прилетел только защитник Кирилл Набабкин. Об этом на пресс- конференции сообщил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Первая встреча группового этапа Лиги чемпионов пройдет на арене "Эштадиу да Луш" во вторник. Начало - 21:45 мск.

Смотрите также

Фернандес: матч с "Бенфикой" будет крайне непростым, но ЦСКА сделает все для победы

Испанец Мальенко обслужит матч Лиги чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКА

Шесть побед "Спартака" и четвертьфинал ЦСКА: успехи российских клубов в Лиге чемпионов

"Все, кто прилетел, готовы на 100 процентов, за исключением Набабкина, который по определенным причинам остался дома", - сказал Гончаренко.

"Может ли Тимур Жамалетдинов выйти в стартовом составе? Надо понимать, что для молодых футболистов (Жамалетдинову 20 лет - прим. ТАСС) достаточно большая ответственность выходить в Лиге чемпионов в "старте", но я не исключаю его появления на поле", - отметил тренер.

По словам тренера, португальский клуб имеет очень сильный состав, но особую опасность для ЦСКА представляет нападающий Жонас и фланги соперника. 

"Жонас для нас очень опасен, потому что он забил уже очень много голов за "Бенфику". Также мы знаем, что у команды очень быстрые фланги. Вообще, мы достаточно хорошо изучили соперника, но вопрос в том, как эти знания использовать. В предыдущем сезоне, как и в этом, из "Бенфики" ушло много игроков, но это не влияет ни на что, потому что состав соперника и так очень сильный", - отметил Гончаренко.

"У нас достаточно сильная и ровная группа, где фаворитами является "Манчестер Юнайтед", потому что это Английская премьер-лига, этот клуб хорошо усилился. Остальные соперники разыграют между собой места в группе", - сказал специалист. В группе А также выступает швейцарский "Базель".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
2
Вандалы повредили купол филармонии в открывшемся в Москве парке "Зарядье"
3
"ИжАвто" прогнозирует равный спрос на универсал LADA Vesta SW и его версию
4
WADA и Макларен получили уведомления об исках от велогонщиков сборной РФ
5
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
6
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
7
Путин согласился с возможностью размещать силы ООН вне линии соприкосновения в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама