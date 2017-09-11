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Охранник подал в суд на попавшего в него энергетиком чемпиона UFC Макгрегора

Спорт
11 сентября, 20:41 UTC+3 ТАСС

Американец требует $95 тысяч компенсации за моральный ущерб

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Материал из 1 страницы
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор

© Julio Cortez/AP

ТАСС, 11 сентября. Американец Уильям Пегг подал в суд на обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора за то, что ирландец попал в него банкой с энергетическим напитком. Об этом сообщает портал mmamania.

Инцидент произошел 17 августа 2016 года на пресс-конференции перед боем Макгрегора и американца Нейта Диаса в рамках турнира UFC 202. Во время мероприятия бойцы сначала крепко обругали друг друга, а затем взбешенный Макгрегор запустил в сторону Диаса банкой с энегретиком. По словам Пегга, который работал на мероприятии охранником, она попала ему в спину. Лечение обошлось Пеггу в $5 тысяч, $95 тысяч он требует в качестве компенсации за моральный ущерб.

Бой между Макгрегором и Диасом завершился победой ирландца раздельным решением судей.

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