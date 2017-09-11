Охранник подал в суд на попавшего в него энергетиком чемпиона UFC Макгрегора

Охранник подал в суд на попавшего в него энергетиком чемпиона UFC МакгрегораСпорт 11 сентября, 20:41
Рябков выразил протест Шэннону из-за посягательства США на дипломатический иммунитет РФПолитика 11 сентября, 20:39
Наер победил Каруану на тай-брейке и вышел в четвертый круг Кубка мира по шахматамСпорт 11 сентября, 20:17
Фернандес: матч с "Бенфикой" будет крайне непростым, но ЦСКА сделает все для победыСпорт 11 сентября, 20:07
Гончаренко: все футболисты ЦСКА, кроме Набабкина, готовы к матчу с "Бенфикой"Спорт 11 сентября, 20:07
Вандалы повредили купол филармонии в открывшемся в Москве парке "Зарядье"Происшествия 11 сентября, 20:04
Выборы 10 сентября продемонстрировали наличие в России политической конкуренцииПолитика 11 сентября, 20:00
Глава дочерней компании "Роснефти" арестован до ноября по обвинению в коммерческом подкупеПроисшествия 11 сентября, 19:44
Тренер: подавшие иск к WADA и Макларену велогонщики хотят справедливости, а не денегСпорт 11 сентября, 19:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 11 сентября. Американец Уильям Пегг подал в суд на обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора за то, что ирландец попал в него банкой с энергетическим напитком. Об этом сообщает портал mmamania.
Инцидент произошел 17 августа 2016 года на пресс-конференции перед боем Макгрегора и американца Нейта Диаса в рамках турнира UFC 202. Во время мероприятия бойцы сначала крепко обругали друг друга, а затем взбешенный Макгрегор запустил в сторону Диаса банкой с энегретиком. По словам Пегга, который работал на мероприятии охранником, она попала ему в спину. Лечение обошлось Пеггу в $5 тысяч, $95 тысяч он требует в качестве компенсации за моральный ущерб.
Бой между Макгрегором и Диасом завершился победой ирландца раздельным решением судей.