"Гринпис" пожаловался в МОК на организаторов ОИ-2020 за ухудшение экологии

ТАСС, 11 сентября. "Гринпис" и ряд других неправительственных организаций направили в Международный олимпийский комитет (МОК) открытое письмо, в котором обвинили организаторов летних Олимпийских игр в Токио 2020 года в сотрудничестве с компаниями, занимающимися незаконной вырубкой тропических лесов. Об этом сообщает Reuters.

Всего под письмом подписались 47 организаций. Помимо "Гринпис", в МОК, в частности, обратились Международный центр по праву окружающей среды и Общество экологических исследований Германии. В письме отмечается, что оргкомитет Игр-2020 сотрудничает с поставщиками древесины, связанными с компаниями, незаконно вырубающими тропические леса. Кроме того, эти компании, по данным неправительственных организаций, также подозреваются в нарушении условий труда. В письме подчеркивается, что оргкомитет соревнований безответственно относится к расходованию природных ресурсов, и заявляется о необходимости провести тщательное расследование схем поставки древесины для строительства олимпийских объектов.

"У нас есть доказательства того, что в организаторы Игр 2020 года эксплуатируют леса и тем самым нарушают права человека, ставя под угрозу такие ценности Олимпиады, как уважение человеческого достоинства. Мы настоятельно призываем МОК и организаторов Игр в Токио незамедлительно прекратить расходовать природные ресурсы", - говорится в открытом письме.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 10 по 24 октября 2020 года. В конце прошлого года сумма прогнозируемых расходов на проведение Игр была сокращена с $26 млрд до $16,8 млрд.