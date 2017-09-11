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Тренер: хоккеисты "Динамо" плохо сыграли в большинстве в матче с "Металлургом"

Спорт
11 сентября, 22:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

В понедельник бело-голубые дома уступили магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1:2

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" плохо действовало при игре в большинстве в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским "Металлургом". Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Динамо" Владимир Воробьев.

В понедельник "Динамо" дома уступило магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1:2.

"В первую очередь хочу поздравить "Металлург" с победой. "Динамо" плохо сыграло в большинстве и не реализовало множество моментов. Первые два периода играли хорошо. Просили ребят сыграть построже в третьем периоде, но, к сожалению, не дотерпели, получили удаление и пропустили решающий гол", - сказал Воробьев.

Также итоги матча прокомментировал наставник "Металлурга" Илья Воробьев. "Хорошая очень игра и по мобильности, и по борьбе. Молодцы, что ребята отыграли много большинства и сумели выиграть", - сказал специалист.

"Динамо" занимает третье место в таблице Западной конференции с 16 очками. "Металлург" занимает второе место на Востоке (17).

В следующем матче "Динамо" сыграет дома с челябинским "Трактором", "Металлург" сыграет на выезде против ярославского "Локомотива", оба матча состоятся 13 сентября.

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