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Краснодарцы выиграли общий зачет в кикбоксинге на Всероссийских играх боевых искусств

Спорт
11 сентября, 22:54 UTC+3 ТАСС

Второе место заняла сборная Ульяновской области, третьей стала команда Республики Башкортостан

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ТАСС, 11 сентября. Сборная Краснодарского края стала победителем общего зачета в кикбоксинге на Всероссийских юношеских играх боевых искусств, которые проходят в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза боевых искусств.

Краснодарцы завоевали 19 золотых, 14 серебряных и восемь бронзовых медалей. Второе место заняла сборная Ульяновской области (11-1-0). Третьей стала команда Республики Башкортостан (7-4-2).

Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали 4 сентября. На нынешних соревнованиях разыгрываются более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ИТФ), тхэквондо (ВТФ), кендо, джиу- джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас- рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.

Всероссийские юношеские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.

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