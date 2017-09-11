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Пивцакин: ХК "Металлург" полностью контролировал игру в матче с "Динамо"

Спорт
11 сентября, 23:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

В понедельник магнитогорский клуб победил бело-голубых со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" полностью держал под контролем игру с московским "Динамо". Такое мнение журналистам после матча высказал защитник магнитогорцев Никита Пивцакин.

В понедельник "Металлург" победил московское "Динамо" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Были ненужные удаления, мы выстояли, потом игра пошла, - сказал Пивцакин. - Мы полностью контролировали ход встречи, не считая удаления. Вся команда хорошо сработала, Кошечкин (вратарь "Металлурга" - прим. ТАСС) помог остаться нам в игре. Мы стараемся действовать жестко, но из-за этого бывают удаления".

Форвард магнитогорской команды Мэтт Эллисон отметил, что "Металлург" смог победить за счет хорошей игры в обороне. "Динамо" имело множество моментов в первом и втором периодах, но нам удалось выстоять за счет отлаженной игры в оборонительной линии, - сказал нападающий. - Я не знаю, повезло ли нам в моменте с перекладиной на последних секундах, но победа есть победа. В третьем периоде нам удалось перевернуть игру и заработать важную победу".

В следующем матче "Металлург" 13 сентября сыграет на выезде против ярославского "Локомотива".

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