МОК подтвердил, что Лос-Анджелес соответствует требованиям для проведения ОИ-2028

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ЛИМА, 11 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что Лос-Анджелес отвечает всем требованиям для проведения Олимпийских игр 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Выборы столиц Олимпиад 2024 и 2028 годов пройдут на исполкоме МОК в Перу 13 сентября. На Игры-2024 претендует Париж, на соревнования 2028 года - Лос-Анджелес.
В понедельник глава оценочной комиссии Олимпиады 2028 года Патрик Бауман представил отчет о готовности Лос-Анджелеса к проведению Игр. "Лос-Анджелес предоставил все необходимые гарантии, убеждающие нас, что мы можем отдать городу право проведения Олимпиады за 11 лет до нее", - сказал Бауман.