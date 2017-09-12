ЦСКА в Лиссабоне начнет выступление на групповой стадии футбольной Лиги чемпионов

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ЛИССАБОН /Португалия/, 12 сентября. /ТАСС/. ЦСКА сыграет в гостях с португальской "Бенфикой" в стартовом матче группового раунда футбольной Лиги чемпионов. Вице-чемпионы России и сильнейший клуб Португалии выступают в группе А с английским "Манчестер Юнайтед" и швейцарским "Базелем".
ЦСКА начинает выступление в основной стадии главного еврокубкового турнира на стадионе "Да Луш" в городе, где армейцы 12 лет назад выиграли свой главный трофей - Кубок УЕФА. Пусть даже памятный финал против португальского "Спортинга" состоялся на другом стадионе - "Жозе Алваладе", где выступает соперник "Бенфики" по лиссабонскому дерби.
Гранд португальского футбола "Бенфика" рекордные 36 раз выигрывала чемпионат страны, побеждая и на протяжении четырех предыдущих сезонов. "Бенфика" традиционно зарабатывает большие деньги на продаже игроков в более богатые клубы, но при этом состав команды остается достаточно сильным для того, чтобы быть конкурентоспособным и в Лиге чемпионов. В отличие от ЦСКА, который с 2012 года не пробивался в плей-офф, "Бенфика" за последние пять лет дважды (2012, 2016) играла в 1/4 финала Лиги чемпионов, а в прошлом сезоне в 1/8 финала уступила немецкой "Боруссии" из Дортмунда.
В нынешнем чемпионате Португалии "Бенфика" в пяти турах один раз сыграла вничью, уступая пока идущим без потерь "Порту" и "Спортингу". По традиции "Бенфика" усилилась малоизвестными молодыми футболистами, которых надеется впоследствии довести до уровня суперклубов. Как это произошло с голкипером Эдерсоном, летом проданным в английский "Манчестер Сити", защитниками Нелсоном Семеду (ушел в "Барселону") и Виктором Линделефом (в "Манчестер Юнайтед").
Из новичков команды следует отметить форварда сборной Швейцарии Хариса Сеферовича, а также двух арендованных бразильцев - Дугласа из "Барселоны" и Габриэла Барбозу из итальянского "Интера". В пятницу "Бенфика" на своем поле не без труда победила новичка португальской элиты "Портимоненси" - 2:1, с пенальти отличился бразилец Жонас, еще один мяч провел защитник Андре Алмейда. С шестью голами Жонас лидирует в споре бомбардиров португальского чемпионата.
ЦСКА в чемпионате России также играл в пятницу, со счетом 1:0 в гостях победив пермский "Амкар". Победный мяч забил юный форвард Тимур Жамалетдинов, которому Виктор Гончаренко впервые в сезоне доверил место в основном составе. Если у "Бенфики" на старте сезона форварды Жонас и Сеферович уже забили восемь мячей на двоих, то нападение ЦСКА пока стабильностью не отличается. Сильнейшей линией ЦСКА продолжает оставаться оборона под командованием вратаря Игоря Акинфеева, хотя в матчах Лиги чемпионов она нередко оказывается несостоятельной.
Отдых в пермском матче получили Виктор Васин, Георгий Щенников и Бибрас Натхо, причем Щенников в Лиссабоне сыграет наверняка, учитывая, что в Москве остался другой левый защитник - Кирилл Набабкин. По словам Гончаренко, все остальные футболисты готовы выйти на поле, хотя белорусский специалист и отметил, что 20-летнему автору победного гола в Перми Жамалетдинову и рано играть в основном составе в матче Лиги чемпионов.
Гончаренко в составе соперника отметил 33-летнего Жонаса, который за три сезона и начало нынешнего забил 71 мяч в чемпионате Португалии, и быстрые фланги, где обычно выступают аргентинцы Эдуардо Сальвио и Франко Серви.
После девяти туров чемпионата России ЦСКА идет на четвертом месте, на пять очков отставая от лидирующего "Зенита". В национальном первенстве ЦСКА пропустил девять мячей, хотя во встречах квалификации Лиги чемпионов с греческим клубом АЕК и швейцарским "Янг Бойз" ворота армейцев оставались "сухими".
Матч между "Бенфикой" и ЦСКА начнется в 21:45 мск. Главный арбитр - Антонио Ундиано Мальенко из Испании.
В это же время "Манчестер Юнайтед" дома сыграет против "Базеля". Английский клуб под руководством Жозе Моуринью считается фаворитом группы, тогда как команды из Португалии, России и Швейцарии должны побороться за вторую путевку в 1/8 финала.
Во вторник пройдут матчи Лиги чемпионов еще в трех группах. Восемь матчей состоятся в среду, в этот день чемпион России "Спартак" проведет гостевую встречу со словенским "Марибором".