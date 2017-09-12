"Барселона" и "Ювентус" сыграют в матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 12 сентября. Матчами в четырех группах во вторник стартует основная стадия футбольной Лиги чемпионов. В центральной встрече дня испанская "Барселона" встречается с итальянским "Ювентусом", которому проиграла в четвертьфинале прошлого турнира.

Финалисты Лиги чемпионов 2015 года являются главными фаворитами группы D, где также выступают греческий "Олимпиакос" и португальский "Спортинг". Два года назад "Барселона" победила со счетом 3:1 и завоевала свой последний титул в Лиге чемпионов, "Ювентус" прошлой весной взял реванш. Испанский клуб на предыдущей стадии совершил чудо в серии с французским "Пари Сен-Жермен" (0:4, 6:1), однако гостевое поражение от "Ювентуса" со счетом 0:3 "Барселона" отыграть уже не сумела. После еврокубковой неудачи объявил о своем уходе по завершении сезона наставник "Барселоны" Луис Энрике.

Летом "Барселона" потеряла одного из своих лидеров Неймара, а в матчах за Суперкубок Испании по всем статьям уступила "Реалу". Однако чемпионат Испании "Барселона" начала успешно, одержав три победы при разности мячей 9:0. В субботу "Барселона" в городском дерби разгромила "Эспаньол" со счетом 5:0, три мяча забил Лионель Месси. Во втором тайме на поле вышли главные новички "Барселоны" - Усман Дембеле и Паулиньо.

"Ювентус", в отличие от "Барселоны", образец стабильности в европейском футболе, хотя и в туринском клубе летом не обошлось без скандала - покинул команду и перебрался в "Милан" защитник Леонардо Бонуччи. Пока в итальянском чемпионате "Ювентус" также не терял очков, в субботу разгромив "Кьево" со счетом 3:0. Очередной, уже пятый в трех турах, мяч забил Пауло Дибала, который является партнером Месси в сборной Аргентины.

Все матчи тура, в том числе и встреча на "Камп Ноу" в Барселоне, стартуют в 21:45 мск. Главный арбитр - Дамир Скомина из Словении. В другом матче группы в греческом Пирее сыграют "Олимпиакос" и "Спортинг", которым, скорее всего, придется бороться за третье место и путевку в Лигу Европы.

"Атлетико" в Риме

В первом же туре состоится один из ключевых матчей в группе С - в итальянской столице "Рома" сыграет с испанским "Атлетико" из Мадрида. Жребий командам не благоволил, учитывая, что в группе также выступает чемпион Англии "Челси", и матч в Риме может иметь ключевое значение в итоговой расстановке команд.

"Рома", которую летом вместо Лучано Спаллетти возглавил бывший наставник "Сассуоло" Эусебио Ди Франческо, в субботу неожиданно осталась без игровой практики - матч чемпионата Италии с "Сампдорией" был отменен из-за погодных условий в Генуе. При этом римляне в единственном домашнем матче сезона проиграли на своем поле "Интеру" (1:3), несмотря на гол лучшего бомбардира клуба Эдина Джеко.

"Атлетико" в субботу в чемпионате Испании довольствовался ничьей в гостях с "Валенсией" (0:0). На мадридский клуб был наложен запрет на трансферы, усилиться летом "матрасники" не сумели, однако руководству удалось сохранить всех лидеров и продлить контракт с аргентинским тренером Диего Симеоне. Так что "Атлетико" вновь можно считать одним из фаворитов Лиги чемпионов - два года назад мадридцы в финале уступили "Реалу".

В другом матче группы "Челси" примет аутсайдера - азербайджанский "Карабах", который стал первым представителем страны в основном турнире Лиги чемпионов.

В группе D первый матч за "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов проведет Неймар, который в чемпионате Франции в четырех матчах забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Парижане сыграют в Глазго с "Селтиком", который год назад занял в группе последнее место, а "Барселоне" в стартовом матче проиграл со счетом 0:7. В другом матче немецкая "Бавария" примет бельгийский "Андерлехт". В группе В очевидны два фаворита, и ПСЖ с "Баварией" должны на старте подтвердить свой статус.

Еще два матча вторника пройдут в группе А, где, в частности, в Лиссабоне "Бенфика" примет московский ЦСКА. Матчи в остальных четырех группах состоятся в среду.