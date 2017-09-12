Свечников заявил, что его сильно мотивирует приглашение в тренировочный лагерь "Детройта"

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ТАСС, 12 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" Евгений Свечников заявил, что предельно мотивирован приглашением в тренировочный лагерь и постарается показать свой максимум во время предсезонной подготовки, чтобы закрепиться в составе. Слова спортсмена приводит русскоязычная версия сайта NHL.com.
"Я хочу быть частью "Ред Уингз", - сказал Свечников. - Я не просто хочу попасть в команду, я хочу сделать ее лучше, а сейчас ищу пути как этого добиться. Так что я отправляюсь в тренировочный лагерь и буду стараться на максимум. Если я смогу сделать команду лучше, тогда и получу шанс попасть в состав".
"Это заставляет меня работать усерднее и серьезно мотивирует, - продолжил 20-летний игрок. - Я хочу сделать команду сильнее и сделаю для этого все, что смогу. Мне не на что жаловаться, это лучший клуб, за который я мог играть, так что я готов делать все, что меня попросят".
Свечников был выбран "Детройтом" на драфте 2015 года под 19-м номером. В его активе два матча в НХЛ. В прошлом году он стал чемпионом Американской хоккейной лиги в составе "Гранд Рапидс" (фарм-клуб "Детройта"), в 74 встречах регулярного чемпионата он набрал 51 (20 шайб + 31 передача) очко.