Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свечников заявил, что его сильно мотивирует приглашение в тренировочный лагерь "Детройта"

Спорт
12 сентября, 7:12 UTC+3 ТАСС

Российский нападающий рассчитывает закрепиться в составе клуба НХЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Свечников

Евгений Свечников

© AP Photo/Jose Juarez

ТАСС, 12 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" Евгений Свечников заявил, что предельно мотивирован приглашением в тренировочный лагерь и постарается показать свой максимум во время предсезонной подготовки, чтобы закрепиться в составе. Слова спортсмена приводит русскоязычная версия сайта NHL.com.

"Я хочу быть частью "Ред Уингз", - сказал Свечников. - Я не просто хочу попасть в команду, я хочу сделать ее лучше, а сейчас ищу пути как этого добиться. Так что я отправляюсь в тренировочный лагерь и буду стараться на максимум. Если я смогу сделать команду лучше, тогда и получу шанс попасть в состав".

"Это заставляет меня работать усерднее и серьезно мотивирует, - продолжил 20-летний игрок. - Я хочу сделать команду сильнее и сделаю для этого все, что смогу. Мне не на что жаловаться, это лучший клуб, за который я мог играть, так что я готов делать все, что меня попросят".

Свечников был выбран "Детройтом" на драфте 2015 года под 19-м номером. В его активе два матча в НХЛ. В прошлом году он стал чемпионом Американской хоккейной лиги в составе "Гранд Рапидс" (фарм-клуб "Детройта"), в 74 встречах регулярного чемпионата он набрал 51 (20 шайб + 31 передача) очко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новые санкции ООН против КНДР: США добились ужесточения, пойдя на серьезные уступки
2
ЕС заявил, что не признает выборы в Крыму и Севастополе
3
Военные на Урале отработали радиоэлектронное подавление объектов, удаленных на 4 тыс. км
4
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
5
ЕС призвал освободить замглавы крымско-татарского "меджлиса" Чийгоза
6
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама