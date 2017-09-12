Баскетболист "Автодора" Хантер перешел в клуб НБА "Мемфис"

ТАСС, 12 сентября. Нападающий саратовского "Автодора" Винс Хантер перешел в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Мемфис". Об этом сообщается на официальном сайте НБА.

Подробности сделки не разглашаются. В сезоне-2016/17 в составе "Автодора" Хантер сыграл в 26 матчах (16 - в стартовом составе), набирая в среднем 14,7 очка, 7,1 подбора, 1,35 перехвата и 1,31 блок-шота за 26 минут игры.

В российский клуб американский форвард перешел в 2016 году из "Панатинаикоса". В составе греческого клуба баскетболист в сезоне-2015/16 стал серебряным призером национального чемпионата, а также обладателем Кубка страны.