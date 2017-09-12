Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WADA проведет аудит РУСАДА с 27 по 29 сентября

Спорт
12 сентября, 9:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Окончательное решение о восстановлении РУСАДА в правах может быть принято на заседании совета учредителей WADA 16 ноября

Поделиться
Материал из 1 страницы
РУСАДА

РУСАДА

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Визит в Россию аудиторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) для оценки реформирования деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) состоится в период с 27 по 29 сентября. Об этом сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы WADA Мэгги Дюран.

"Российское антидопинговое агентство пройдет аудит с 27 по 29 сентября", - сообщила Дюран.

27 июня WADA и независимый комитет по контролю за соответствием заявили, что удовлетворены темпами преобразований в РУСАДА и разрешили возобновить самостоятельное допинг-тестирование и его планирование. WADA также постановило тогда провести осенью полный аудит РУСАДА и в ноябре на заседании совета учредителей заслушать отчет аудиторов перед принятием решения о полном восстановлении РУСАДА в своих правах.

Начальник отдела реализации образовательных программ Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая в середине августа была назначена координатором по проведению аудита РУСАДА Всемирным антидопинговым агентством.

Заседание совета учредителей WADA состоится 16 ноября в Сеуле.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Слоан Стивенс
8
Американка Слоан Стивенс стала победительницей US Open
10
Гол Промеса в сотом матче за "Спартак" принес клубу победу над "Рубином"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турция внесла России задаток за зенитные ракетные системы С-400
2
ЕС призвал освободить замглавы крымско-татарского "меджлиса" Чийгоза
3
Новые санкции ООН против КНДР: США добились ужесточения, пойдя на серьезные уступки
4
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
5
В Кузбассе пенсионерка выжила в тайге, неделю питаясь ягодами и греясь в листве
6
Генштаб ВС РФ: террористическая опасность усиливается на южных границах СНГ
7
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама