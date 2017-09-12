WADA проведет аудит РУСАДА с 27 по 29 сентября

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МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Визит в Россию аудиторов Всемирного антидопингового агентства (WADA) для оценки реформирования деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) состоится в период с 27 по 29 сентября. Об этом сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы WADA Мэгги Дюран.
"Российское антидопинговое агентство пройдет аудит с 27 по 29 сентября", - сообщила Дюран.
27 июня WADA и независимый комитет по контролю за соответствием заявили, что удовлетворены темпами преобразований в РУСАДА и разрешили возобновить самостоятельное допинг-тестирование и его планирование. WADA также постановило тогда провести осенью полный аудит РУСАДА и в ноябре на заседании совета учредителей заслушать отчет аудиторов перед принятием решения о полном восстановлении РУСАДА в своих правах.
Начальник отдела реализации образовательных программ Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая в середине августа была назначена координатором по проведению аудита РУСАДА Всемирным антидопинговым агентством.
Заседание совета учредителей WADA состоится 16 ноября в Сеуле.